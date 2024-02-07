Antalya\'da Asayiş Uygulamasında 2 Bin 300 Şahıs Yakalandı

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Antalya'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 377 bin 500 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. 2 bin 300 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 210 şahıs tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerince son 1 haftada "kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel suçlar, hırsızlık suçları, dolandırıcılık, yağma, fuhşa teşvik/ aracılık veya zorlama" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, uygulamalar ve aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada 377 bin 500 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. 2 bin 300 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 210 şahıs tutuklandı.

208 bin 650 araç ve 17 bin 350 motosiklet incelenerek, aranması bulunan 3 otomobil ile 10 motosiklet yakalandı. 17 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. 175 umuma açık işletme denetlendi, 8 işletme ve 16 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 57 adet ateşli silah, 330 adet fişek, hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 8 adet bisiklet, 6 adet cep telefonu, çok sayıda gıda ve giyim malzemesi ile bir miktar narkotik madde ele geçirildi. - ANTALYA