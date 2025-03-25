Antalya'da Atık Malzeme Yangını: Gökyüzü Dumanla Kaplandı

Atık malzeme yangınından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı

Dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü

ANTALYA - Antalya'da atık malzemelerin bulunduğu boşluk alanda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bulunan boşluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında atık malzemelerin bulunduğu boşluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla verilen adrese itfaiye ekipleri sevk edilirken, belediyeden de kepçe desteği istedi. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, dumanlar kentin diğer ucundan görüldü. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.