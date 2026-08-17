Antalya'da ATV ile Yavru Köpeğe Terk Edilen Şiddet İddiası - Son Dakika
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Antalya'da ATV ile Yavru Köpeğe Terk Edilen Şiddet İddiası

Antalya\'da ATV ile Yavru Köpeğe Terk Edilen Şiddet İddiası
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Alman vatandaşı, köpeğe ATV ile çarptıktan sonra başını taşla ezerek öldürmekle suçlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kazada ATV ile çarpılan yavru köpeğin başını taşla ezerek telef ettiği iddia edilen Alman vatandaşı, motokuryenin kask kamerası sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. Alman vatandaşı savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manavgat Ilıca Mahallesinde Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, motokurye olarak çalışan Alican Yılmaz işyerine müşterinin siparişini almaya gittiği sırada yol kenarında 2 Alman turistin yüksek sesle bağırdığını görünce durdu. O sırada olay yerinde bulunan başka bir motosikletliye, ne olduğunu sorduğunda Alman turistin kullandığı ATV ile köpeğe çarptığını, ardından da başına taşla vurdukları iddia edildi. Alican Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Motokuryenin ihbarı jandarmaya harekete geçirdi

Motokuryenin ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri, ATV'nin plakasından kiraya veren firmayı, ardından da kiralayan Alman turistleri buldu. Alman vatandaşı J. R., Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay kask kamerasına yansıdı

Köpeği öldüren Alman turistin elindeki taşla kendisine de saldırmaya kalktığını ileri süren Yılmaz, "Köpeği neden veterinere götürmediklerini sorduğumda bana bağırıp Almanca hakaretlerde bulundu. Elindeki taşla üzerimize yürüdü. Diğer arkadaş kaçtı. Ben 112'yi arayıp kolluk kuvvetlerini haber verdim. Jandarmaya daha ayrıntılı bilgi verebilmek için ben çevrede biraz dolaşıp yeniden geldim, Alman elinde taşla bana saldırmaya kalktı. Biraz oyalanıp ATV'nin plakasını aldım ve jandarmaya bildirdim. Alman'a da jandarmaya haber verdiğimi hemen geleceğini söyledim" dedi.

"Kendi ülkesinde böyle bir şey yapamaz"

Yılmaz "Sonradan öğrendiğime göre jandarma ekipleri şahısları bulup gözaltına almış ve adliyeye sevk etmiş. İnşallah hak ettikleri cezayı alırlar. Hiçbir can sahipsiz değildir. Sokakta mağdur durumda olan, yardıma ihtiyacı olan bir canlıyı görürseniz, orada durup müdahale edin. Bunu bir çok kişi yapmıyor. Yardımcı olun muhtaç olanlara" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Gözaltı, Antalya, Kaza, Atv, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ATV ile Yavru Köpeğe Terk Edilen Şiddet İddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da ATV ile Yavru Köpeğe Terk Edilen Şiddet İddiası - Son Dakika
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