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Antalya'da Ayakkabı Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Ayakkabı Hırsızı Tutuklandı

Antalya'da bir iş yerinden çok sayıda ayakkabı çalan ve 'hırsızlık' suçundan aranması bulunan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yakalanarak tutuklandı.

Antalya\'da Ayakkabı Hırsızı Tutuklandı
13.12.2023 - 16:57,  Güncelleme: 16:59
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Antalya'da bir iş yerinden çok sayıda ayakkabı çalan ve "hırsızlık" suçundan aranması bulunan şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde meydana gelen 'hırsızlık" olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan 2 iş yerinde meydana gelen "hırsızlık" olayı, 1 ikamette meydana gelen "hırsızlık" olayı ve 1 iş yerinde meydana gelen "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, sahtecilik, dolandırıcılık" olayları ile ilgili çok sayıda saha ve iş yeri güvenlik kameraları incelendi.

Olayların şüphelisinin "hırsızlık" suçundan aranması bulunan K.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Ayakkabı Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Ayakkabı Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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