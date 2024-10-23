Antalya\'da Bahçe İçinde Yangın: 3 Gün İçinde 2. Kez Yangın Çıktı

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahçe içinde bulunan baraka ve çevresindeki çalılık alan, 3 gün içinde 2'nci kez yandı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Ekmel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali K.'ye ait bahçe içinde bulunan baraka ve çevresindeki çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışması başlatan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Aynı yer 3 gün içinde 2 kez yandı

Cumartesi günü aynı noktada çıkan yangında, 3 dönüm otluk ve çalılık alanla birlikte bahçe kenarında bulunan baraka zarar görmüştü.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA