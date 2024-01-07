Antalya\'da Balıkçılar Alabora Olan İki Kişiyi Kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde denizde alabora olan bottaki iki kişiyi balıkçılar kurtardı.

Olay, Boğazkent açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ismi öğrenilemeyen iki amatör balıkçı, botlarıyla denize açıldı. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı dalgaların etkisiyle bot alabora olarak devrildi. Irmak ve denizin birleştiği boğazda bulunan Fevzi Durgut isimli balıkçı ve arkadaşları durumu fark etti ve suyun içinde kalan iki kişinin yardımına koştu. Teknelerden atılan simit yardımıyla iki amatör balıkçı kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kurtarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA