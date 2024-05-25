Antalya'da Bayan Kuaförü Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Bayan Kuaförü Ölü Bulundu

Antalya\'da Bayan Kuaförü Ölü Bulundu

Antalya'da bir bayan kuaföründe çalışan 53 yaşındaki adam, işyerinde ölü bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olayda, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı belirlendi.

25.05.2024 15:59  Güncelleme: 16:00
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Antalya'da bayan kuaförlüğü yapan 53 yaşındaki adam, bir süredir kaldığı işyerinde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1312 Sokak'taki bayan kuaföründe yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuaför dükkanı işleten Metin Gülçopur'a (53) ulaşamayan yakınları iş yerine gitti. Kapının alt kısmından içeriye bakan yakınları, Gülçopur'un kanepede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeriye giren sağlık ekipleri, Gülçopur'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayda büyük üzüntü yaşayan yakınları, Gülçopur'un en son kalbinde ağrı hissettiğini ve bazı sağlık sorunlarının da bulunduğunu belirtti. Mahalle sakinleri ise, kuaförün mahalle sakinleri ve müşterileri tarafından oldukça sevilen bir kişi olduğunu dile getirdi.

Belediye tabibi incelemesinin ardından normal ölüm olarak değerlendirilen cenaze, hastane morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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