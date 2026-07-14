Antalya'da Bıçaklama Davası: Baba Müebbet, Kız Kardeşlere 8 Yıl Ceza - Son Dakika
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Antalya'da Bıçaklama Davası: Baba Müebbet, Kız Kardeşlere 8 Yıl Ceza

Antalya\'da Bıçaklama Davası: Baba Müebbet, Kız Kardeşlere 8 Yıl Ceza
14.07.2026 20:31
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Antalya'da eski kız arkadaşı önünde bıçaklanarak öldürülen gencin davasında, babaya müebbet, kız kardeşlere 8 yıl 4 ay ceza verildi.

Antalya'da 27 yaşındaki gencin, eski kız arkadaşının evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık babayı müebbet hapis cezasına çarptırırken, iki kız kardeşe "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

Olay, 25 Aralık 2024 tarihinde Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Seyit Muhammet Talay (27), bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı A.S.'nin (24) evinin yakınında aracında bekledi. Durumu fark eden A.S.'nin babası Ömer S. ile yakınlarının Talay'ın yanına gelmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Talay, karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Olayın ardından baba Ömer S. ile kızları A.S. ve D.S. gözaltına alındı. Ömer S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.S. ile D.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlanırken, iddianamede sanıkların birlikte hareket ettikleri ve maktul yaralı haldeyken saldırının devam ettiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Savcı müebbet talep etmişti

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10'uncu ve karar duruşmasına maktul Seyit Muhammet Talay'ın ailesi, tutuklu sanık Ömer S., tutuksuz sanıklar A.S., D.S. ve S.T. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, tutuklu sanık Ömer S. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, A.S. ile D.S.'nin olayın gerçekleşmesini kolaylaştırıcı rol üstlendiklerini belirterek "kasten öldürmeye yardım etme" hükümleri kapsamında cezalandırılmalarını istedi. Tutuksuz sanık S.T. hakkında ise beraat talebinde bulundu.

"İşlemediğim bir suçtan yargılanıyorum"

Karar duruşmasında son savunmasını yapan tutuklu sanık Ömer S., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Mütalaaya katılmıyorum. İşlemediğim bir suçtan yargılanıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanıklar A.S. ile D.S. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

"Ben çocuğumu toprağa verdim"

Mahkeme heyetinin söz verdiği maktulün annesi Sevim Talay, "Baştan beri önce Allah'a sonra size güvendim. Bu cinayeti 6 kişi işledi, planlı yapıldı. Ben çocuğumu dürüstçe yetiştirdim, oğlumu toprağa verdim" derken baba Ramazan Talay ise, "Arkada 'Adalet mülkün temelidir' yazıyor. Sanıklar pişmanlık bile duymuyorlar. Benim çocuğumu katlettiler. En ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Maktulün kardeşi Yasin Talay da, "Bunlar cezaevinden bir gün çıkacak ama benim abim toprağın altından çıkmayacak" diye konuştu.

Mahkemeden karar çıktı

Savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer S.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, A.S. ile D.S. hakkında ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından uygulanan yardım hükümleri ile takdiri indirimler sonucunda iki sanığın cezası ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis olarak belirlendi. Mahkeme, tutuksuz sanık S.T.'nin beraatine hükmetti.

Heyet ayrıca, Ömer S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, istinaf yolu açık olmak üzere 8 yıl 4'er ay hapis cezası verilen A.S. ile D.S. hakkında ise tutuklama kararı vermedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Bıçaklama Davası: Baba Müebbet, Kız Kardeşlere 8 Yıl Ceza - Son Dakika

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