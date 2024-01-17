Antalya\'da Bin 122 E-Scooter Trafiğe Elverişsiz Bulundu

Antalya'da yapılan denetimlerde bin 122 e-scooter trafikten men edilerek idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-16 Ocak 2024 tarihleri arasında taşıt yolunu kapatan, yaya geçişini engelleyen, park alanı olmadığı için kaldırımları istila ederek vatandaşların tedirgin olmasına yol açan, yayaları zor durumda bırakan, usulsüz kullanımı trafikte düzensizliğe sebep olan e-scooter araç ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin 122 e-scooter trafikten men edilerek, idari para cezası uygulandı. - ANTALYA