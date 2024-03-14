Antalya\'da bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Antalya'da bir apartmanın birinci kat dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evi alev alev yanan ve kaldırımda gözyaşlarını tutamayan kadını, ayağından ve başından yaralanan eşi sarılarak teselli etti.
Yangın, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 328 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın birinci kat dairesinde çıktı. Salonda televizyonun yanındaki prizden başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sardı. Nevzat Seçmen, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ayağında ve başında yanıklar oluşan Nevzat Seçmen, eşi Ayşe Seçmen'i de alıp dışarı çıktı. Komşular hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına hem içeriden hem merdiven açarak dışarıdan müdahale etti. Yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, Ayşe-Nevzat Seçmen çifti büyük korku yaşadı. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Ayşe Seçmen gözyaşlarını tutamadı. Ayağı ve başından yaralanan Nevzat Seçmen (64), eşine sarılıp teselli etmeye çalıştı. Yangında evin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi. Seçmen, çiftinin yakınları da büyük panik yaşadı.
"Destek olursa seviniriz"
Yangına salonda televizyon izlerken yakalandığını dile getiren Nevzat Seçmen (64), "Televizyon izliyordum, sanırım elektrik prizi patladı. Bir kıvılcım gördüm, hepsi o kadar. Hemen halı tutuştu. Halıyı söndüreyim derken aniden ayaklarım yanmaya başladı. Alevler her tarafa yayıldı. Eşim balkonu yıkıyordu. Her şeyimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kirada kalıyorduk. Eşya desteği olursa seviniriz" dedi. - ANTALYA
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