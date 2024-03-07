Antalya'da bir gecekondu yangında küle döndü - Son Dakika
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Antalya'da bir gecekondu yangında küle döndü

Antalya\'da bir gecekondu yangında küle döndü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir gecekonduda çıkan yangın sonucu ev küle döndü. Yangın anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi.

07.03.2024 21:26
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Antalya'da bir gecekondu çıkan yangında küle döndü. Gecekondunun alev alev yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6490 Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı gecekondudan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Alev alev yanan gecekondu, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, gecekondu küle döndü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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