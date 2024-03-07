Antalya\'da bir gecekondu yangında küle döndü

Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin avukatlarından açıklama: Eylem Tok ve oğlunu havalimanına babanın çalışanları bıraktı

İstanbul'da ünlü yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu, karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Aci ailesinin avukatları yaptıkları açıklamada "En son gördüğümüz kadarıyla havaalanına suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin ne yazık ki babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Babayla ilgili şikayeti de yapacağız." dedi. Çocuğun babası ünlü doktor Bülent Cihantimur ise kazadan sonra yaptığı açıklamada olaya ilişkin "Haberim yok." demişti.