Antalya\'da bir gecekondu yangında küle döndü

Antalya'da bir gecekondu çıkan yangında küle döndü. Gecekondunun alev alev yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6490 Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı gecekondudan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Alev alev yanan gecekondu, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, gecekondu küle döndü. - ANTALYA
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Mersin'de çeşitli suçlardan gözaltına alınarak adliyeye götürülen şüphelilerden 2'si, bekletildikleri nezaretin kapı kilidini kırarak kaçtı. Zanlılardan biri yakalanırken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O anlarda diğer şüphelilerin kapıyı örtüp beklemesi dikkat çekti.
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bir otoparkta yaşanan tartışma sonucu 2 kişiyi tabanca ile yaraladığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olay, 6 Mart tarihinde meydana gelmiş ve polis ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmişti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmen, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarılan 23 göçmen, beraberinde 14 çocuk olmak üzere toplamda 14 kişiydi. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yaşanan olayda, Oğuz Maraşlı isimli şahıs, yeğeni İ.İ. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde Maraşlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. İ.İ. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'da ünlü yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu, karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Aci ailesinin avukatları yaptıkları açıklamada "En son gördüğümüz kadarıyla havaalanına suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin ne yazık ki babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Babayla ilgili şikayeti de yapacağız." dedi. Çocuğun babası ünlü doktor Bülent Cihantimur ise kazadan sonra yaptığı açıklamada olaya ilişkin "Haberim yok." demişti.
Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan bir ev aramasında 11 bin 817 adet Captagon hap ve 194 adet kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
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