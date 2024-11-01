Antalya'da Bisiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Çöp Kamyonu Altında Kaldı - Son Dakika
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Antalya'da Bisiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Çöp Kamyonu Altında Kaldı

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Antalya'da bisiklet sürerken dengesini kaybeden 11 yaşındaki Bilal Çakar, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Ailesi olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

01.11.2024 08:52  Güncelleme: 08:57
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Bisikletiyle düşüp çöp kamyonunun altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ölüm haberini alan ailesi sinir krizi geçirdi

Küçük çocuktan geriye ayakkabısı ve ezilen bisikleti kaldı

ANTALYA - Antalya'da bisikletle sokakta gezen 11 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedip çöp kamyonun altında kalarak can verdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ölüm haberini alan ailesi sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 14.45 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 4256 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, diğer çocuklarla birlikte sokakta bisiklet süren 11 yaşındaki Bilal Çakar, dengesini kaybedip yere düştü, bu sırada hemen arkasından gelen H. D.'nin kullandığı Kepez Belediyesine ait 07 BBR 456 plakalı çöp kamyonunu altında kaldı. Kazanın haber verilmesi üzerine kaz yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altından çıkartılan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü ise polis ekiplerince karakola götürüldü.

Geriye ayakkabısı ve ezilen bisikleti kaldı

Ölüm haberini duyup olay yerine gelen küçük çocuğun ailesi sinir krizleri geçirdi. Kaza yerinde Çakar'dan geriye ayakkabısı ve kamyon lastiğinin ezdiği küçük bisikleti kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bilal Çakar'ın cansın bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaz anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun bisikletini sürdüğü sırada dengesini kaybedip düşmesi ve kamyonun altında kalma anları yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Bisiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Çöp Kamyonu Altında Kaldı - Son Dakika

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