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Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Antalya\'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan boş bir arazide, Nermin Küçükzeybek'e ait olduğu belirlenen bir kadın cesedi bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu, bölgede çalışma yapan polis ekibine bildirdi. Olay yerine savcı çağrıldı ve detaylı incelemeler yapıldı. Küçükzeybek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Küçükzeybek'in vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve darp yarası görülmedi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

14.03.2025 14:29
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ANTALYA'da vatandaşlar boş arazide Nermin Küçükzeybek'e ait cesedi bulurken, durumu bölgede çalışma yapan polis ekibine bildirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859 Sokak üzerinde yer alan boş arazide meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan kadını gören mahalleli, sokakta başka bir konuyu araştıran Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini durdurarak boş arazide hareketsiz yatan bir kadın olduğunu bildirdi. Ekipler, olay yerine gittiğinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Durum diğer birimlere de haber verilirken olay yerine savcı çağrıldı. Ekipler, detaylı inceleme yaptığı esnada ölen kişinin Nermin Küçükzeybek olduğunu belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükzeybek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bu esnada durumu haber alarak olay yerine gelen Nermin Küçükzeybek'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Küçükzeybek'in vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve darp yarası görülmedi. Nermin Küçükzeybek'in cezaevinden iznli çıktığı belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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