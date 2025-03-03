Antalya\'da Boşaltılan Binada Yangın

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Antalya'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan apartmanın ikinci katından dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - ANTALYA