Antalya'da Bunalıma Giren Genç Üst Geçitte Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Bunalıma Giren Genç Üst Geçitte Yakalandı

Antalya\'da Bunalıma Giren Genç Üst Geçitte Yakalandı

Antalya'da ailevi nedenlerden ötürü bunalıma giren bir genç, Gazi Bulvarı'ndaki üst geçide çıkarak polis ekiplerinin dalgınlığından faydalandı. Yakalanan genç, kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

05.08.2024 10:06  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da ailevi nedenlerden ötürü bunalıma giren bir genç, araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazi Bulvarı'nda bulunan üst geçide çıktı. Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladığı şahıs, kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Bir şahsın üst geçidin demirlerinde tehlikeli hareketler yaptığı gören vatandaşlar ve sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna edemediği ve isminin Mert Y. olduğu öğrenilen genç, kendini üst geçidin korkuluklarından sarkıttı. Bunun üzerine olay yerinde hazır bekleyen trafik ekipleri yolun iki şeridini araç trafiğine kapattı.

Yaka paça alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de şahsın bulunduğu noktaya olumsuz bir duruma karşı şişme yatağı yerleştirdi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına karşılık vermeyen Mert Y.'yi yakınları ile görüştürmek için bir polis memuru telefonunu verdi. Polis memurundan telefonu alan ve bir süre konuşan Mert Y. telefonu geri uzattığı sırada polis ekipleri tarafından yaka paça tehlikeli alandan alındı. Kelepçelenerek üst geçitten indirilen Mert Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yol yeniden araç trafiğine açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Olaylar, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Bunalıma Giren Genç Üst Geçitte Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:39:51. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Bunalıma Giren Genç Üst Geçitte Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement