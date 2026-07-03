Antalya\'da 13 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde anne ve babasının işte olduğu sırada evde yalnız olan 13 yaşındaki çocuk odasında çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Küçük çocuk panikle kendini dışarı atarken, ev küle döndü. Büyük korku yaşayan çocuğu itfaiye ekipleri teselli etti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesi 2213 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasının işte olduğu sırada evde yalnız olan E.İ. (13) çocuk odasında çakmakla oynamaya başladı. Bu sırada yatağın tutuşmasıyla birlikte ateşi söndürmek isteyen küçük çocuk başarılı olmayınca panikle kendisini evden dışarı attı. Bu sırada alevler kısa sürede büyüyerek odası sardı. Daireden yükselmeye başlayan alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Çakmakla oynarken yangın çıktı

İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı dairede ki yangına balkonda bulunan demir korkuluğu kırarak müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan dairede soğutma çalışması yaparken, küçük çocuğa itfaiyeci ağabeyleri sahip çıktı.

Küçük çocuğu itfaiye amiri teselli etti

Evlerinin küle dönmesi nedeniyle bir hayli üzgün olduğu görülen E.İ.'yi itfaiye ekipleri teselli etti. Panikle yalın ayak dışarı çıkan çocuğun ayağına galoş verilirken, küçük çocuk itfaiye ekiplerine yangının çakmakla oynarken kazayla çıktığını söyledi. Oturdukları evin ne kadar zarar gördüğünü ve balkonda bulunan tüpün patlayıp patlamadığını soran küçük çocuk itfaiye amiri ile birlikte odanın camından yanan eve baktı. Karnın aç olduğunusöyleyen E.İ.'ye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ekipleri tarafından yiyecek alındı. - ANTALYA