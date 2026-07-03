Antalya'da 13 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 13 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı

Antalya\'da 13 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı
03.07.2026 19:03  Güncelleme: 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde anne ve babasının işte olduğu sırada evde yalnız kalan 13 yaşındaki E.İ., çakmakla oynarken çıkardığı yangında evi küle döndü. Çocuk panikle kendini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve küçük çocuğu teselli etti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde anne ve babasının işte olduğu sırada evde yalnız olan 13 yaşındaki çocuk odasında çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Küçük çocuk panikle kendini dışarı atarken, ev küle döndü. Büyük korku yaşayan çocuğu itfaiye ekipleri teselli etti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesi 2213 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasının işte olduğu sırada evde yalnız olan E.İ. (13) çocuk odasında çakmakla oynamaya başladı. Bu sırada yatağın tutuşmasıyla birlikte ateşi söndürmek isteyen küçük çocuk başarılı olmayınca panikle kendisini evden dışarı attı. Bu sırada alevler kısa sürede büyüyerek odası sardı. Daireden yükselmeye başlayan alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Çakmakla oynarken yangın çıktı

İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı dairede ki yangına balkonda bulunan demir korkuluğu kırarak müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan dairede soğutma çalışması yaparken, küçük çocuğa itfaiyeci ağabeyleri sahip çıktı.

Küçük çocuğu itfaiye amiri teselli etti

Evlerinin küle dönmesi nedeniyle bir hayli üzgün olduğu görülen E.İ.'yi itfaiye ekipleri teselli etti. Panikle yalın ayak dışarı çıkan çocuğun ayağına galoş verilirken, küçük çocuk itfaiye ekiplerine yangının çakmakla oynarken kazayla çıktığını söyledi. Oturdukları evin ne kadar zarar gördüğünü ve balkonda bulunan tüpün patlayıp patlamadığını soran küçük çocuk itfaiye amiri ile birlikte odanın camından yanan eve baktı. Karnın aç olduğunusöyleyen E.İ.'ye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ekipleri tarafından yiyecek alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Kepez, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 13 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
İmzalar atıldı Galatasaray’dan Amedspor’a transfer İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham’dan çılgın hamle 100 milyon Euro’luk rekor imza Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham'dan çılgın hamle! 100 milyon Euro'luk rekor imza
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
İşte İbrahim Tatlıses’in son hali İşte İbrahim Tatlıses'in son hali
Tayland’da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler Tayland'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler

19:01
Fenerbahçe’nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu
Fenerbahçe'nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
17:41
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 19:12:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya'da 13 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.