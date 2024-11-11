Antalya\'da Çalınan Motosiklet Bulundu

3.Sayfa

Antalya'da bir genç geçtiğimiz gün çalınan motosikletini sosyal medya üzerinden kurye arkadaşlarından oluşturduğu arama timi ile buldu. Polis ekipleri ve çok sayıda motokuryenin dahil olduğu 2 saatlik kovalamamacanın ardından motosiklet yol kenarında terk edilmiş olarak bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 919 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 BPT 504 plakalı motosiklet cumartesi günü öğlen saatlerinde Yüksekalan Mahallesi'nden çalındı. Motosikletin çalındığını fark eden Maşallah Taş, polis merkezine giderek durumu bildirirken, motokurye arkadaşlarına da çalınan motosikletin fotoğrafını ve bilgilerini attı. Dün akşam saatlerinde bir motokurye motosikleti Yeşildere bölgesinde gördüğünü Maşallah Taş'a bildirmesi üzerine çok sayıda motokurye bölgede motosikleti aramaya başladı.

Kovalamacaya motokuryeler de dahil oldu

Yeşildere bölgesinde çalınan motosikletini arayan Maşallah Taş, bir süre sonra motosikletini seyir halindeyken fark etti. Motosikletteki sürücüyü takibe başlayan Maşallah Taş, durumu polis ekiplerine ve diğer motokurye arkadaşlarına bildirdi. Motoru bulmak için diğer motokurye arkadaşları ile oluşturduğu gruba canlı konumunu atan Maşallah Taş'a arkadaşları da yardıma geldi. Polis ekipleri ve motokuryelerin dahil olduğu, yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından kimliği belirsiz şahıs motoru Kızıltoprak Mahallesi 919 sokak üzerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Saklanırken yakalandı

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı aramada şüpheli şahıs olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride bir sitenin bahçesinde saklanırken yakalandı. Kimliği belirsiz şahıs polis merkezine götürülürken, çalıntı motosiklet için Olay Yeri İnceleme ve polis merkezi ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibinin motosiklet üzerindeki parmak izi çalışmasının ardından araç sahibine teslim edildi. Motosikletini polis ekiplerinden teslim alan Maşallah Taş, çalan şahsın bir günde 400 kilometreden fazla yol yaptığını görünce hayretini gizleyemedi. İşlemlerin ardından motosikletini çalan şahıstan şikayetçi olan Maşallah Taş, polis merkezine giderek ifade verdi. - ANTALYA