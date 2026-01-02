Yangının eve sıçramaması için alevlere hortumlarla müdahale ettiler

Antalya'da yakılan ateşin çam ağacına sıçraması sonucu çıkan yangında mahalle sakinleri alevlerin evlere sıçramaması için hortumlarla müdahale etti.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2853 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil ikametin bahçe kısmında kuru yaprak ve atıkların temizlenmesi amacıyla yakılan ateş, hemen bitişiğinde bulunan çam ağacına sıçradı. Çam ağacı bir anda alev alırken, ağaç alev topuna döndü. Metrelerce yükseklikteki çam ağacının dallarının müstakil bir eve yakın olması nedeniyle mahalle sakinleri korku yaşadı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar ikametlerden çektikleri hortumlara alevlerin gecekonduya sıçramaması için büyük çaba harcadı. İhbarla verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip, kısa sürede yangına müdahale ederek alevlerin müstakil gecekonduya sıçramasını engelledi. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. - ANTALYA