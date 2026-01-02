Yangının eve sıçramaması için alevlere hortumlarla müdahale ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yangının eve sıçramaması için alevlere hortumlarla müdahale ettiler

Yangının eve sıçramaması için alevlere hortumlarla müdahale ettiler
02.01.2026 17:24  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Yeşildere Mahallesi'nde bir çam ağacında çıkan yangın, mahalle sakinlerinin hortumlarla müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kuru yaprakların yakılması sonucu alevlenen ağaç, evlere sıçramadan söndürüldü.

Antalya'da yakılan ateşin çam ağacına sıçraması sonucu çıkan yangında mahalle sakinleri alevlerin evlere sıçramaması için hortumlarla müdahale etti.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2853 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil ikametin bahçe kısmında kuru yaprak ve atıkların temizlenmesi amacıyla yakılan ateş, hemen bitişiğinde bulunan çam ağacına sıçradı. Çam ağacı bir anda alev alırken, ağaç alev topuna döndü. Metrelerce yükseklikteki çam ağacının dallarının müstakil bir eve yakın olması nedeniyle mahalle sakinleri korku yaşadı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar ikametlerden çektikleri hortumlara alevlerin gecekonduya sıçramaması için büyük çaba harcadı. İhbarla verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip, kısa sürede yangına müdahale ederek alevlerin müstakil gecekonduya sıçramasını engelledi. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Olaylar, 3-sayfa, Antalya, İtfaiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yangının eve sıçramaması için alevlere hortumlarla müdahale ettiler - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
23:11
Beşiktaş’ta varsa yoksa Hadjam
Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 03:11:23. #7.11#
SON DAKİKA: Yangının eve sıçramaması için alevlere hortumlarla müdahale ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.