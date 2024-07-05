Antalya'da çiftçilerin müdahalesiyle orman yangını söndürüldü

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan ve 12 hektarın zarar gördüğü orman yangınına, çiftçilerin müdahalesi damga vurdu. Onlarca traktörle yangın alanına ellerinde hortum, çapa, kürek ve baltalarla giren çiftçiler, söndürme ekiplerine büyük destek verdi.

Aksu Alaylı Mahallesinde saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan karadan müdahalesiyle söndürüldü. 12 hektar ormanlık alan zarar gördüğü orman yangınına çiftçilerin müdahalesi damga vurdu. Çiftçiler ağaç, sera ve evlerin yanmaması için tarım alanlarını bırakıp orman seferberliğine çıktı. Su depolu traktörlerle ormana giren çiftçiler, hortum, çapa, balta ve küreklerle yangın söndürme ekiplerine büyük destek sağladı.

Evinin yandığını söylenmesi üzerine bölgeye gelen çiftçilerde Durali Sarı, "Evim şuradaki tepenin arkasında. Hatta bana dediler ki 'evin yanıyor'. Aceleyle, paldır küldür geldik. Sağ olsun ormancılarımız zamanında müdahale etmişler. Çiftçi arkadaşlar da yardım etti. İtfaiye ve uçakların da söndürme de çok etkisi oldu" dedi.

"Bunu yapmasaydık yangın devam edecekti"

Traktörle bölgeye gelen 69 yaşındaki Muharrem Sarı ise "Motorunu, traktörünü, balta, kürek ne varsa alan gelen herkes buraya koşup geldi. Havadan, karadan helikopterle müdahale geldi. Şu an da söndürdük. Yine de tedbirimizi alıyoruz. Vatandaşlarımız da ateş atan yerleri hemen söndürdüler. Bunu yapmasaydık yangın devam edecekti. Bizim de tankerlerimizde 400 litrelik su var. Onlarla müdahale ettik. Burada bekleme sebebimiz yangın ilerlerse hızlı bir müdahale gerçekleştirmek" diye konuştu.

Öte yandan ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor - ANTALYA