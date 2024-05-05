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Antalya'da çıkan besihane yangınında itfaiye ve vatandaşların seferber oldu

Besihanenin deposunda korkutan yangın

ANTALYA - Antalya'da bulunan bir besihanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 09.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 sokakta bulunan bir besihanenin depo kısmında meydana geldi. Depodan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çok sayıda balya ve yemin yanmasına neden oldu, ancak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Vatandaşların da yardımıyla besihane çevresinden uzaklaştırılan hayvanlar kurtarıldı. Öte yandan vatandaşların hem yangına müdahale ettikleri hem de kurtarabildikleri mallarını çuvallara koydukları görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.