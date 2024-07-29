Antalya'da çıkan yangın seralara ve ormanlık alana zarar verdi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerine yakın noktada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, seralar ve ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Karalar Mahallesi Hüseyinli mevkii'nde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Yangına, 30 personel, 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 3 tankerle müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında yerleşim yeri içinde bulunan sebze seraları ile toplamda 4 buçuk dönüm zirai ve orman arazisi zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı. - ANTALYA