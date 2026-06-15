Antalya'da Cinayet: Baba ve Kızı Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Cinayet: Baba ve Kızı Defnedildi

Antalya\'da Cinayet: Baba ve Kızı Defnedildi
15.06.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da eşi tarafından öldürülen öğretmen Aslıhan Öztürk Bulak ve babası cenazeleriyle defnedildi.

Antalya'da eşi tarafından öldürülen öğretmen Aslıhan Öztürk Bulak ile babası Cafer Tayyar Öztürk'ün cenazeleri Adana'nın Pozantı ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasındaki 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e (74), ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler yönlendirildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı apartman girişinde yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeler Adana'ya gönderildi

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan baba ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere Adana'nın Pozantı ilçesine getirildi. Yanıkhan Mezarlığında kılınan namazın ardından baba ile kızının cenazeleri yan yana defnedildi.

Cenaze törenine aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Aslıhan Öztürk, 3. Sayfa, Cinayet, Antalya, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Cinayet: Baba ve Kızı Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
Mbappe’den N’Golo Kante’ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile... Mbappe'den N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile...
İtalya’da eski general Meloni’ye resmen savaş açtı İtalya'da eski general Meloni'ye resmen savaş açtı
Galatasaray’da Nelsson defteri kapandı Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'da Nelsson defteri kapandı! Bu parayı veren imzayı attırır

15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:54
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti Fatih Terim’den ezber bozan çıkış
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 15:30:47. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Cinayet: Baba ve Kızı Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.