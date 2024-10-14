Antalya'da Cinayet Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Cinayet Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Antalya\'da Cinayet Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'da çıkan tartışmada yanlışlıkla vurulan genç için gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14.10.2024 14:37
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Antalya'da iki grup arasında çıkan tartışmada olayla ilgilisi olmamasına rağmen merminin isabeti sonucu hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

10 Ekim tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana gelen olayda alacak verecek meselesi iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışmada taraflardan birisi diğer gruba ateş açmıştı. Bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan ve kör kurşunun isabet ettiği 22 yaşındaki Ahmet Yusuf Kaçarlar, aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameraları ve görgün tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin O.A.D (25), S.D (45) ve H.Y.K. (17) olduğu tespit edip yakaladı.

Suçlamaları kabul etmediler

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.A.D ve S.D (45) gazetecilerin kendilerine "Cinayeti neden işlediniz" sorularını ise yanıtsız bıraktı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği, hayatını kaybeden Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın ise olayla ilgisinin bulunmadığı, tartışmanın yaşandığı esnada genç Ahmet'in tesadüfen olay yerinde olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Cinayet Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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