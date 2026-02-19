Antalya'da Cinayet ve İntihar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Cinayet ve İntihar

Antalya\'da Cinayet ve İntihar
19.02.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Yeke, birlikte yaşadığı Aysun İnam'ı öldürüp intihar etti. Cenazeleri adli tıpa gönderildi.

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürüp ardından yaşamına son veren şahıs ile kadının cenazeleri adli tıp kurumu morguna gönderildi. Cenazeler evden alınırken ölen şahsın 3 ablası olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 821 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında oturan Özgür Yeke (47) ablasını arayarak hayatına son vereceğini söyledi. Aynı saatlerde komşuları Yeke'nin dairesinden 3 el silah sesi duydu. Yeke'nin ablası ve komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadını öldürüp, hayatına son vermiş

Adrese gelen ekipler, kapısı açık bırakılan daireden içeri girdiklerinde Özgür Yeke ve isminin Aysun İnam olduğu öğrenilen bir kadını yatakta hareketsiz olarak buldu. Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yeke ve genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Özgür Yeke'nin önce yatakta uyumakta olan Aysun İnam tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğü, ardından ise aynı silahla hayatına son verdiği öğrenildi.

Cenaze aracına dayanıp gözyaşı döktü

Kardeşi ile yaptığı görüşme sonrası Özgür Yeke'nin oturduğu ikamete gelen 3 ablası ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Sinir krizi geçiren ve daireye girmesine izin verilmeyen Yeke'nin abla ekiplere "Ölmemiş dimi, polis abi. Ölmemiş" diyerek kardeşinden bir haber almaya çalıştı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özgür Yeke ile Aysun İnam'ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tabutların taşınması sırasında Yeke'nin cenaze aracına dayanan bir ablası "Özgür bunu bize nasıl yaptın" diyerek cenaze gözyaşı döktü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Adli Tıp, 3. Sayfa, Cinayet, Antalya, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Cinayet ve İntihar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık
Polonya’nın Krakow kentinde güvercinlere “doğum kontrolü“ uygulanacak Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere "doğum kontrolü" uygulanacak
ABD’nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti Savaş hazırlığı talimatı verildi ABD'nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti! Savaş hazırlığı talimatı verildi
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
ABD’deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp
Şampiyonlar Ligi’nde günün adamı İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor Şampiyonlar Ligi'nde günün adamı! İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor

19:42
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
19:39
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
19:28
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 20:10:37. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Cinayet ve İntihar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.