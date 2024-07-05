Antalya'da çoban, Tazı Kanyonu'ndaki yangınları çıkardığını itiraf etti - Son Dakika
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Antalya'da çoban, Tazı Kanyonu'ndaki yangınları çıkardığını itiraf etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu'nda çıkan yangınları çıkardığı belirlenen çoban, ormancılara kızdığı için yangın çıkardığını söyledi. Yangınların sabotaj olma ihtimali üzerinde duruluyor.

05.07.2024 12:35
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu'nda meydana gelen yangınları çıkardığı belirlenerek yakalanan çoban, ifadesinde ormancılara kızdığı için yangın çıkardığını söyledi.

Tazı Kanyonu'nda son 1 ay içerisinde çıkan 3 orman yangınını çıkardığı belirlenen Murat Kaya isimli çoban, JASAT ve Beşkonak Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Manavgat Belediyesi'nin Tazı Kanyonu ihalesini kazanmasının ardından meydana gelen yangınların şüphelisi; çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, yangınları ormancıya kızdığı için çıkarttığını belirtti.

Jandarma sabotaj olma ihtimali üzerinde durdu

Gaziler Mahallesi İbliz Mevkii'nde halk arasındaki adıyla Tazı Kanyonu'nda son 1 ay içerisinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 4,5 hektar orman alanının zarar görmesi yangınların sabotaj olma ihtimalini ortaya çıkardı. Tazı Kanyonu ihalesini Manavgat Belediyesinin almasının ardından, çıkan orman yangınları Jandarmayı alarma geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Beşkonak Jandarma Karakolu ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, yangınları çıkardığı belirlenen ve bölgede çobanlık yaptığı belirlenen Murat Kaya (33) kısa sürede yakalandı.

İfadesinde yangınları ormancılara kızdığı için çıkardığını söylediği bildirilen Murat Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da çoban, Tazı Kanyonu'ndaki yangınları çıkardığını itiraf etti - Son Dakika

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