Oyun oynarken yakılan mum daireyi küle çevirdi

30.05.2026 17:27  Güncelleme: 17:42
Antalya'nın Aksu ilçesinde 12 katlı bir apartmanın 9. katında oyun oynayan bir çocuğun yaktığı mum, dairede yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık müdahalesiyle söndürülen yangında daire tamamen yanarken, üst katlar tahliye edildi.

Yangın, Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 32019 sokakta bulunan bir sitedeki 12 katlı apartmanın 9. katında meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, apartmanın 9. katında bulunan bir daireden dumanlar çıktığını gören site 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bu sırada üst katlarda bulunan daire sahipleri dumanların çıktığı dairenin kapısını çalarak durumu haber verdi. Daire sahipleri ve diğer vatandaşlar yangına kendi imkanları ile müdahale etmek isterken alevler tüm daireyi sardı.

İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Daireyi saran alevler nedeniyle üst katlarda bulunan diğer apartman sakinleri binayı tahliye ederken adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle daire küle dönerken, yangının dairede ikamet eden çocukların oyun oynarken yaktığı mum nedeniyle çıktığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

