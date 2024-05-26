Antalya\'da çöp konteynerinde başlayan yangın işyerlerine sıçradı

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Antalya'da çöp konteynerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yakında bulunan iki işyerine sıçradı. Yangında işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir çöp konteynerinin yandığı ve alevlerin yakında bulunan bir işyerine sıçradığı ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Geri dönüşüm tesisi olduğu öğrenilen ve içerde preslenmiş kağıtların bulunduğu işyerine ekipler müdahale ederken bu kez de alevler bitişikte bulunan bir başka işyerine sıçradı. Takviye ekiplerin gelmesiyle işyerinde bulunan iş makinelerinin de yardımıyla yangın büyümeden söndürüldü.

İki işyerinde maddi hasar oluştu

Pazar olması nedeniyle kapalı olan işyerinde çalışanların olmadığı iki işyerinde de maddi hasar meydana geldi. Yangına ilk müdahaleyi o sırada yakında bulunan bir başka işletmenin sahibin müdahale ettiği öğrenildi. Yangını ilk fark eden ve kendi çabaları ile söndürmeye çalışan Mahmut Dağdaş, "Bir anda çöp tutuştu. Kısa bir süre sonra ağaca sıçradı. Ağacın parçaları da yanarak işyerinde ki kağıt malzemeleri tutuşturdu. Kıvılcımlar buraya geldi bir anda tutuştu. Biz de komşu olarak müdahale ettik" dedi. - ANTALYA