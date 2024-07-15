Antalya\'da çöplük yangını televizyon vericilerine sıçradı

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Antalya'da çöplük alanda başlayan ve televizyon vericilerinin bulunduğu alana sıçrayan yangın korkuttu. Seraların da zarar gördüğü yangın 2 saatte kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kozağacı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Çöplük alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek radyo televizyon vericilerinin bulunduğu araziye sıçradı. Olay sonrası ihbar üzerine 5 itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, Antalya Emniyet Müdürlüğüne ait 1 adet TOMA ile ekipler yangına müdahale etti. Seralara sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da traktörler ve su kovalarıyla destek verdi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangın 2 saatte kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Kozağacı Mahallesi Muhtarı Selim Çelik, "Çöplükten çıktı yangın. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve radyo televizyon vericilerinin bulunduğu alana sıçradı. Daha sonra ekiplerin müdahalesiyle 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında seralar zarar gördü. Henüz zararın ne kadar olduğunu tespit edemedik. Sağ olsun herkes yardımcı oldu. Eğer ormanlık alana sıçrasaydı yangın söndürülmesi çok zor olurdu" şeklinde konuştu. - ANTALYA