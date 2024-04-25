Antalya\'da Çukur operasyonunda firari şahıs yakalandı

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Antalya'da birden fazla kişiyle suç işlemek için örgüt kurmak suçundan firari olarak aranan şahıs, "Çukur" operasyonu kapsamında jandarma tarafından yakalandı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, "Çukur" operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, 'birden fazla kişiyle suç işlemek için örgüt kurma' suçundan firari olarak aranan Ş.T., jandarma ekiplerince yapılan titiz çalışmayla yakalandı.

Ş.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA