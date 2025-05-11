Antalya\'da Cüzdan Hırsızlığı

Antalya'da torunuyla birlikte markete alışverişe giden şahsın cüzdanı çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin raftaki cüzdanı alarak uzaklaştığı görüldü.

Antalya'da yaşayan emekli İbrahim Berkyez (68), 6 yaşındaki torunuyla birlikte alışveriş yapmak üzere Tarım Kredi Kooperatifi Market'e gitti. Berkyez'in alışveriş sırasında eşofmanının fermuarı bozuk olduğu için kuru gıda reyonundaki rafın üzerine bıraktığı cüzdanı saniyeler izinde çalındı. Yaşadıklarını anlatan Berkyez, "Torunuma muz almak istedim. Fermuarım arızalıydı, cüzdanı alışveriş yaptığım reyonun üzerine koydum. '2 dakika sonra alırım' dedim ama baktım ki yok. Hemen görevliye söyledim, kamera kayıtlarını izledik. İçinde 400 lira nakit param, kimliğim, kredi kartlarım vardı" dedi.

"İnşallah hak ettiği cezayı alır"

Berkyez, kredi kartlarını hemen iptal ettirdiğini, yeni kimlik çıkarmadığını ve hırsızın yakalanması umuduyla beklediğini belirtti. Olayın üzerinden yaklaşık 10-12 gün geçtiğini belirten Berkyez, "Bize neyse şükür ama bazı insanlar emekli maaşlarını bile kaybediyor, o garibanlara üzülürüm. İnşallah yakalanır ve hak ettiği cezayı alır" ifadelerini kullandı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Berkyez'in alışveriş yaptığı sırada cüzdanın reyon üstünde durduğu, arkasından yaklaşan bir kişinin raftan cüzdanı alıp sessizce uzaklaştığı görülüyor. Emniyet güçlerine yapılan şikayetin ardından hırsızın kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor. - ANTALYA