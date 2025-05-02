Antalya'da Darp ve Silahlı Tehdit Olayı: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da Darp ve Silahlı Tehdit Olayı: 4 Tutuklama

Antalya\'da Darp ve Silahlı Tehdit Olayı: 4 Tutuklama

Gazipaşa'da metruk bir binada yaşanan darp ve silahlı tehdit olayı sonrası 4 şüpheli tutuklandı.

02.05.2025 10:34
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde metruk bir binada yaşanan darp ve silahlı tehdit olayına karıştığı iddia edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Çobanlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre B.Y. (27) ile O.K.K. (21), M.U. (22), B.E. (22), B.Ç. (22), R.M.E. (19) ve D.Y. (18) isimli şahısların da bulunduğu bir grup tarafından darp edildiğini ve içlerinden bir kişinin kafasına silah dayayarak tehditte bulunduğunu öne sürdü. Ayrıca B.Y., olayın ardından şüphelilerin havaya ateş açarak olay yerinden kaçtığı da iddia ederek 6 kişiden şikayetçi oldu.

Yaşananların ardından mağdur şahsın şikayeti üzerine Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, isimleri geçen şahısları gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen O.K.K., M.U., B.E. ve B.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.M.E. ve D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden M.U. ifadesinde, olay yerine araçla gittiklerini, sözlü tartışma yaşandığını, ancak kimseye silah doğrultmadığını iddia etti. B.E., yaşanan tartışmayı doğrularken B.Y.'nin üzerine yürüdüğünü, kendisinin karşılık verdiğini, ancak kesinlikle silahla saldırmadığını söyledi. B.Ç. ise olay yerinde silahın ateşlendiğini kabul etti ancak ateş eden kişiyi tanımadığını beyan etti. O.K.K. ise arbedeyi kabul etti, silah sesleri duyduğunu ancak silahın kimde olduğunu bilmediğini ifade etti.

Tutuklanan M.U.'nun daha önce hakaret, tehdit, silahla tehdit, mala zarar verme, bıçak taşıma gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi. B.E.'nin tehdit, kasten yaralama, kadına yönelik şiddet ve ısrarlı takip gibi suçlardan kaydı olduğu kaydedilirken, O.K.K.'nin ise basit yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtildi. Olayın mağduru B.Y. hakkında da daha önce hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlardan işlem yapıldığı bilgisi yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Darp ve Silahlı Tehdit Olayı: 4 Tutuklama - Son Dakika

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