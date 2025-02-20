Antalya\'da Depo Yangını: Çalışanlar Gözyaşlarıyla İzledi

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Antalya'da bir depoda çıkan yangın, çalışanlar ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Dumanları fark ederek iş yerinin dışına çıkan çalışanlar gözyaşı döktü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 45 sokakta bulunan baskı ve promosyon üzerine faaliyet gösteren bir işyerinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyeri çalışanları depo kısmından yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Depo içerisinde yanıcı ve kimyasal maddeler bulunduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyet güçleri ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etmek için seferber oldu. Ancak itfaiye ekipleri, yol ortasına bırakılan araçlar nedeniyle depoya ulaşmakta güçlük çekti.

Çalışanlar gözyaşı döktü

Tüm engellere rağmen yangın alanına ulaşan ekipler yangına müdahale edebilmek için işyerine ait camlarını kırmak zorunda kaldı. Çalışanlar, işyerlerinin yanışını ve ekiplerin yangına müdahalesini korku ve endişe dolu gözlerle izledi. Endişeli gözlerle itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını izleyen bir işyeri çalışanı "Gitti emeklerimiz" diyerek gözyaşı döktü. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaklaşık 2 saat boyunca yoğun çaba sarf etti. Yoğun dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler, kısa süreliğine maskelerini çıkarıp nefes almak zorunda kalırken, ardından gaz maskelerini tekrar takarak müdahaleye devam etti.

"Nefes alamıyoruz"

Deponun karşısında iş yeri yer alan Tolga Durmaz adlı kişi ise itfaiye ekiplerine yolun açılmasında yardımcı olduklarını söyleyerek, "Sigortadan çıkmış diyorlar, içeride çalışanlar vardı. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde tahliye etti. Üç yıldır burada işletmeciyim, ilk kez yangın çıktı. Kimyasal bir duman var, bu nedenle nefes alamıyoruz" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın tamamen söndürülürken, işyerinin bulunduğu apartmanın üst katında ikamet eden ve yoğun duman nedeniyle rahatsızlanan bir kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA