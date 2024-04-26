Antalya'da deponun bahçesindeki plastik kasalar yandı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Antalya'da deponun bahçesindeki plastik kasalar yandı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Antalya'da Kepez ilçesinde bulunan bir deponun bahçesindeki plastik kasaların yanması sonucu çıkan yangın, gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Plastik kasaların yanması sonucu çıkan siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından da görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

26.04.2024 19:10
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Deponun bahçesindeki plastik kasalar yandı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

ANTALYA - Antalya'da bir deponun bahçesinde bulunan plastik kasalar nedeniyle çıkan yangında, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Dumanlar şehrin farklı noktalarından da görüldü.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinde yer alan deponun bahçesindeki plastik kasalar saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yanmaya başladı. Alev ve dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depo çalışanlarının da müdahalede bulunduğu yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ekipler, yangına yakın bir noktada bulunan eve alevlerin ulaşmasını da son anda engelledi.

Öte yandan plastik kasaların yanması sonucu yangından çıkan siyah dumanlar, kentin birçok noktasında da görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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