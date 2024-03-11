Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin tanınmış isimlerinden Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölüm olayıyla ilgili gözaltına alınan Kalaycı'nın eşi ve diğer 2 şahıs Gazipaşa Adliyesine sevk edildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 7 Ocak'ta kendine ait evde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölüm olayıyla ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Cuma günü gözaltına alınan Kalaycı'nın eşi A.K. ve F.U. isimli kadın ile M.K. isimli erkek şahıs, polisin yoğun güvenlik önlemleri arasında Gazipaşa Adliyesine getirildi. 2'si kadın 3 şahıs, burada hakim karşısına çıkacak.
Olayın geçmişi
Olay, 7 Ocak'ta İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'ya ulaşamayan yakınları, polis ekiplerine haber verdi. Kalaycı'nın yaşadığı binaya gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Kalaycı'yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınan Kalaycı'nın cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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