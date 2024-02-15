Antalya'da doğal afet sanayi esnafına ekmek kapısı oldu
Vatandaşa eziyet olan afet, esnafa iş kapısı oldu
Hayatın normale dönmesi ile birlikte otomobillerini çekiciye yükleyenler, sanayinin yolunu tuttu
ANTALYA - Antalya'da 5 ilçede etkili olan kuvvetli yağmurun ardından denize dönen sokak ve mahallerdeki otomobillerde yüklü miktarda maddi hasar meydana geldi. Hayatın normale dönmesi ile birlikte otomobillerini çekiciye yükleyenler, sanayinin yolunu tuttu. Yaşanan doğal afet sanayi esnafının adeta ekmek kapısı oldu.
Meteoroloji tarafından hafta başında turuncu kodla uyarılan Antalya'da 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yağışlar en çok metrekareye 372 kilogram suyun düştüğü Kepez ilçesinde etkili oldu. Özellikle Güneş, Gazi, Sütçüler, Habipler, Düdenbaşı, Göksu, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde ev ve iş yerleri zarar gördü. Mahalle ve sokakların adeta denize döndüğü afette en çok da otomobillerde zarar meydana geldi. Suların çekilmesi ile birlikte otomobil sahipleri de bir an önce otomobillerinin arızasını gidermek ve kullanmak için sanayinin yolunu tuttu. Kepez ilçesinde bulunan Yeşil Antalya Sanayi Sitesinde işyerlerinde yoğunluk oluştu. Birçok kişi otomobilini yıkatırken, araç tamir ustaları da hasar gören araçların tamir ve bakımını yapmak için yoğun mesai harcadı. Su giren araçlarda binlerce TL'yi bulan hasar meydana geldi.
"Yaklaşık 50-60 tane bir başvuru oldu"
26 yıllık usta olan Turgut Kır, su baskınlarından sonra tamir ve bakım başvurularının arttığına dikkat çekerek, "Yağmur ve selden dolayı çok sayıda araç geldi. Yaklaşık 50-60 tane bir başvuru oldu. Elimizden geldiği kadar mağdur vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Su giren araçların iç donanımlarını sökerek, temizliyoruz. Teslim suresi aracın durumuna göre değişiyor, 1 haftada teslim ettiğimiz de var, gün içerisinde gönderdiğimiz de var. Sürücülerimiz mümkün olduğu kadar suda kalan aracını çalıştırmasınlar. Çekici ile servise getirilmesi gerekir. Su seviyesinin aracın teker seviyesini geçmemesi gerekir "dedi.
Oto yıkama ustası Mustafa Ünal, "Afetten sonra işlerimizde yoğunluk oldu. İçerisine su giren araçları temizliyoruz. Kuruduktan sonra araç sahiplerine teslim ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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