İş yerinde yük asansöründen düşen dönerci hastanelik oldu - Son Dakika
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İş yerinde yük asansöründen düşen dönerci hastanelik oldu

İş yerinde yük asansöründen düşen dönerci hastanelik oldu
02.06.2026 22:11  Güncelleme: 22:23
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir dönerci, yük asansöründen yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde iş yerinde yük asansöründen düşen dönerci yaralandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen şahıs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 20.15 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan yük asansörünü kullanmak isteyen Kutay K. adlı dönerci, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 3 metre yükseklikteki yük asansöründen zemine düştü.

Kutay K.'nin düştüğünü gören iş yeri çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Kutay K.'ya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, düşme sonucu bileğinden yaralandığı belirlendi. Yaralı, daha sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Kutay K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Kepez, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinde yük asansöründen düşen dönerci hastanelik oldu - Son Dakika

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