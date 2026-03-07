Korkutan yangında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Korkutan yangında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

07.03.2026 23:40  Güncelleme: 23:41
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir dubleks dairede çıkan yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, kedi duman nedeniyle etkilendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 katlı binanın üst katındaki dubleks dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev ve dumanlar sebebiyle mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4866 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın üst katındaki dubleks dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler daireye girdi, boş evde kediyi buldu

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, içeride bulunan bir kedinin dumandan etkilendiği görüldü. İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan kedi, ev sahibinin arkadaşına teslim edildi. Islanan ve dumandan etkilenip korkan kediyi kucağından indirmeyen ev sahibinin arkadaşı, kediyi dakikalarca öpüp sarılıp sakinleştirmeye çalıştı. Kedi aynı şahıs tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

"Cana gelmemesine sevindik"

İlkay Akçabelen adlı mahalle sakini, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Mahallede yangın olduğunu duyunca herkes aşağıya toplandı. Araçlar çekildi, itfaiyeye haber verildi. İtfaiye zamanında geldi ve yangını söndürdü. Bildiğimiz kadarıyla içeride kimse yoktu. Cana bir şey gelmemesine sevindik" dedi.

Büyük bir gürültü üzerine dışarı çıktıklarını belirten Şerife Kendirli ise, "Çok büyük bir gürültü vardı. Çıkıp baktığımızda yangın büyümüştü, alevler ve duman diğer binalara sıçrıyordu. İtfaiye çabuk geldi Allah'tan, hemen söndürdüler" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı - ANTALYA

Kaynak: İHA

