Antalya\'da Düşen Adam 30 Dakika Süren Kurtarma Çalışmasıyla Kurtarıldı

Antalya'da 15 metrelik kayalık alandan yuvarlanan ve iki kaya arasındaki oyuğa düşen adamı ekipler yarım saatlik çalışma ile bulunduğu yerden çıkardı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Murtpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Beach park içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beach Park içerisinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait deposundan malzeme yükleyen çalışanlar üst kısımda bulunan Atatürk Parkı'ndan bir kişinin yuvarlanarak aşağıya düştüğünü fark etti. Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibinin yanı sıra, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Atatürk Parkı'ndaki yaklaşık 15 metrelik dik kayalıklardan aşağıya düştüğü belirlenen Mustafa Şahin (40) çalılık alana yuvarlandıktan sonra iki kaya arasında bulunan oyuğa düştüğü belirlendi.

Demir parmaklıkları keserek çıkardılar

Çıkışı demir parmaklıkla kapatılan oyuğa sıkışan Mustafa Şahin'i bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler kurtarma çalışması başlattı. Şahin, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından oyuğun çıkışında bulunan parmaklıklar demir makası ile kesmesinin ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Kurtarılmasının ardından ekiplerden ilk olarak su isteyen ve vücudunda düşme kaynaklı hafif yaralanmaları bulunan Mustafa Şahin olay yerinde bulunan sağlık ekibi tarafından yapılan kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA