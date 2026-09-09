Antalya'da düşen iskelede 2 boya işçisi 13. katta asılı kaldı, balkondan kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da düşen iskelede 2 boya işçisi 13. katta asılı kaldı, balkondan kurtuldu

Antalya\'da düşen iskelede 2 boya işçisi 13. katta asılı kaldı, balkondan kurtuldu
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Antalya Muratpaşa'da 15 katlı binanın dış cephesini boyayan iki işçi, iskele halatının boşalmasıyla 13. katta emniyet kemeriyle asılı kaldı. İşçiler kendi imkanlarıyla dairenin balkonuna girerek kurtuldu; sağlık durumlarının iyi olduğu, iskelenin ise 4. katta takılı kaldığı öğrenildi.

Antalya'da 15 katlı binanın dış cephesini boyayan iki işçi, iskele halatının boşalması sonucu 13'üncü katta asılı kaldı. Emniyet halatları sayesinde ölümden dönen işçiler, kendi imkanlarıyla dairenin balkonuna girdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen iki işçi 15 katlı binanın dış cephesinde boyama yaptığı sırada iskele henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmeye başladı. Bu sırada iki işçi emniyet kemerlerinden halatlara tutulu vaziyette asılı kaldı. Büyük bir tehlike atlatan işçiler, kendi imkanlarıyla 13'üncü kattaki dairenin balkonuna girdiler. İskele ise apartmanın dördüncü katındaki klima ve balkon demirlerine takılı vaziyette durdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, işçilerin güvenli bölgede olduğunu görünce, bina etrafında şeritlerle güvenli alan oluşturdu.

Dairede oturanların olmaması nedeniyle bir süre balkonda bekleyen işçiler, ardından ev sahibinin gelmesi sonrası aşağı indi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Çok korktum"

Olayın görgü tanıklarından Gülefer Anlak, "Yemek yemeye geliyordum. Karşı yoldan geçip kaldırımın dibine ulaştığımız sırada apartmandan iskeleler yuvarlandı. Bir baktım, iki beyefendi asılı halde kalmış. O anda çok korktum. Yanımdan geçen, yandaki inşaatta çalıştığını öğrendiğim beyefendiye, 'Lütfen hemen yardım çağırın' dedim. O da bana, 'Abla, bu iskelenin böyle olması ikinci kez oluyor' dedi. Ben de 'Neden aynı iskeleyi tekrar tekrar kullanıyorlar? İnsanların canı bu kadar mı değersiz' diye tepki gösterdim. Çok üzüldüm. Allah'tan canları kurtuldu. İtfaiye çağrıldı, şimdi müdahale ediliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Muratpaşa, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da düşen iskelede 2 boya işçisi 13. katta asılı kaldı, balkondan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da düşen iskelede 2 boya işçisi 13. katta asılı kaldı, balkondan kurtuldu - Son Dakika
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