Antalya'nın Kumluca ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S'nin (17) kullandığı 07 BGP 543 plakalı otomobil, Gülistan A.'nın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazada Gülistan A. asfalta savruldu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gülistan A.'nın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S. ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İzmir'in Konak ilçesinde parkta otururken bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken, alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi. Genç kızın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.
Şanlıurfa'da terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahil mevkiinde bulunan 3 ahşap barakada çıkan yangın sonucunda barakalar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.
Tokat'ın Turhal ilçesi karayolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev alan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir sürücü, manzarayı izlemek için aracından inerken el frenini çekmeyi unuttu. Otomobil yokuş aşağı kayarak metrelerce yükseklikten alt yola düştü. Olay anında alt yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine bugün 41 bin 400'den fazla gıda ile 23 bin şişe içme suyu içeren yardımların havadan bırakıldığı belirtildi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 uçakları tarafından gerçekleştirilen hava teslimatları, sivillerin kritik yardımlara erişimini sağlamak amacıyla uzun süreli çabaların bir parçası olarak planlanmaktadır.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, gece saatlerinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü. Ancak yangın sonucunda metruk bina kullanılamaz hale geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?