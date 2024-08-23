Antalya\'da Ehliyetsiz ve Alkollü Motosiklet Sürücüsüne 30 Bin TL Cezai İşlem

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polislerin yaptığı denetimde bir motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz, kasksız ve alkollü vaziyette araç kullanmaktan, motosiklet sahibine ise ehliyetsiz araç kullandırmaktan toplamda 30 bin TL ceza yazıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik akışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Gündüz yapılan denetimlerin yanı sıra akşamdan gece saatlerine kadar yapılan denetimlerde de özellikle alkol testi üzerinde durularak alkollü vaziyette araç kullanan sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

Polisler tarafından uyarıldı

Bu kapsamda gece saatlerinde Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Selinus sahil yolu üzerinde denetim yapan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, araçları tek tek durdurarak sorgulama yaptıkları esnada 42 AEL 837 plakalı motosiklete dur ihtarında bulundu. Motosiklet ve sürücü üzerinde sorgulama ve alkol testi yapan ekipler, sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Alkollü olmasının yanı sıra ehliyetsiz olduğu belirlenen ve kasksız vaziyette trafikte seyreden sürücüye; ehliyetsiz, alkollü ve kasksız vaziyette araç kullanmaktan, motosiklet sahibine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan toplamda 30 bin TL cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, ceza yazdıkları ehliyetsiz, alkollü ve kasksız motosiklet sürücüsüne uyması gereken trafik kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulundu. - ANTALYA