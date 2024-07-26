Antalya'da Emekli Öğretmen Yalnız Yaşadığı Dairesinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Emekli Öğretmen Yalnız Yaşadığı Dairesinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir emekli öğretmenin yalnız yaşadığı dairede ölü olarak bulundu. Apartmandan yayılan ağır koku nedeniyle komşularının ihbarı üzerine olay ortaya çıktı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve şahsın cesedi bulundu. Ölüm nedeni ise otopsi sonucu belirlenecek.

26.07.2024 13:25
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Antalya'da emekli öğretmen yalnız yaşadığı dairesinde ölü olarak bulundu. Şahsın hayatını kaybettiği daireden yayılan ve bütün apartmanı saran ağır kokudan rahatsız olan komşularının ihbarı ile ortaya çıktı.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin B3 bloğundan son günlerde ağır bir koku yayılmayası üzerine apartman sakinleri durumu site yönetimine bildirildi. Site yöneticisi ve görevlinin kokunun kaynağını tespit ederek daire sahibine ulaşamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Site yöneticisi ve çalışanın yaklaşık 5 gündür isminin Niyazi Yerli (70) olduğu öğrenilen daire sahibini görmediklerini belirtmeleri üzerine adrese çilingir çağrıldı.

Elektrik kaçağı şüphesiyle dairenin elektriği kesildi

Kapının çilingir marifeti ile açılmasının ardından daireye giren polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri şahsın salonda yüzü koyun yatar vaziyette ve çürümeye yüz tutmuş cesedi ile karşılaştı. Yerlinin cansız bedeninin bir kablo üzerinde olmasından dolayı ilk olarak elektrik kaçağı olabileceği düşünülerek görevliler tarafından dairenin elektriği kesildi. Kolunda tansiyon aletinin takılı olduğu öğrenilen Niyazi Yerli'nin cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Emekli Öğretmen Yalnız Yaşadığı Dairesinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Emekli Öğretmen Yalnız Yaşadığı Dairesinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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