Antalya\'da evde ölü bulunan gencin teyzesinden yürek yakan ağıt: "Dayanamam ben, içim yanıyor"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 16:24  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

34 yaşındaki Oğuz Demiralay, odasında hareketsiz halde bulundu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen gencin ölüm haberi, ailesi ve mahallede büyük üzüntü yarattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Antalya'da babası ve kardeşiyle birlikte yaşayan 34 yaşındaki genç, erkek kardeşi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen teyzesinin, "Dayanamam ben, içim yanıyor. Ciğerim yanıyor, anacığım torunun geliyor. Karşıla anacığım, karşıla çocuğumu" sözleri yürekleri dağladı.

Olay, Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3150 Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Babası ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Oğuz Demiralay'ı odasında hareketsiz halde bulan kardeşi O. Demiralay, yüzünün morardığını fark edince büyük panik yaşadı. Yüzünde oluşan morluklar nedeniyle endişeye kapılan genç, önce ağabeyinin nabzını kontrol etti. Nabız alamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı merkezi görevlilerinin yönlendirmesiyle ağabeyine kalp masajı yapan kardeş, tüm çabasına rağmen herhangi bir tepki alamadı.

Sağlık ekipleri ölümünü belirledi

İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Oğuz Demiralay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin ardından olay yerine belediye tabibi çağrıldı. Belediye tabibinin ölümle ilgili durumu şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısı sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, gencin vefat ettiği yataktan battaniye ve yastık kılıflarını değerlendirmek için alırken, evde yapılan incelemelerin ardından Demiralay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Epilepsi hastası olduğu öğrenildi

Öte yandan, hayatını kaybeden Oğuz Demiralay'ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürerken, gencin ani ölümü ailesi ile mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Teyzesinin feryadı yürekleri dağladı

Acı haberi alarak olay yerine gelen teyzesinin feryadı ise yürekleri dağladı. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı kadın, yere kapanıp uzun süre ağıt yaktı. Teyze, gözyaşları içinde, "Oğlum, kuzum başımıza bu da mı gelecekti? Kuzum, kalk gel oğlum. Dünyadan mı bezmiş benim çocuğum. Dayanamam ben, yanıyor içim. Ben varken o gitti. Ciğerim yanıyor, anacığım torunun geliyor. Karşıla anacığım, karşıla çocuğumu. Beni yaktılar anam" diyerek gözyaşı döktü.

Evin önünde toplanan aile yakınları ve mahalle sakinleri, yaşanan acı olay karşısında büyük üzüntü yaşarken; ölen gencin erkek kardeşi ve babası da gözyaşlarına hakim olamadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Epilepsi, Antalya, İçim, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 17:00:00. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.