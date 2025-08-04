Antalya\'da Eş Zamanlı Operasyon: 80 Şahıs Yakalandı

Antalya'da emniyet ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 25 kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 55 ifadesine yönelik aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında; 'hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, şantaj, uyuşturucu madde ticareti/bulundurma/kullanma' suçlarından aranan 25 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile 55 ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri ile aranan şahıs olmak üzere toplam 80 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ANTALYA