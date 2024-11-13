Antalya'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Geniş Video İzle

Antalya'da 90 ekip ve 303 personelle yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

13.11.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 90 ekip ve 303 personelle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

ANTALYA - Antalya'da polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplarla yönelik operasyon düzenlendi.

İl genelinde 19 ilçede belirlenen 70 adreste, başta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ile 2 Özel Harekat Timi olmak üzere toplam 90 Ekip, 303 Personel ve 5 Narkotik Madde Arama Köpeği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Torbacı operasyonunda ve öncesinde yapılan ara yakalamalarda 10 kilo 711 gram Skunk,

7 kilo 100 gram Esrar, 4 kilo 679 gram Eroin, 3 kilo 186 gram Metamfetamin, 2 kilo 794 gram Kokain, 3.322 adet Sentetik Ecza, bin 943 adet, yaklaşık 217 bin 459 kullanımlık Sentetik Kannabinoid maddesi, 142 adet Ecstasy, 34 gram Sentetik Kannabinoid hammaddesi (Fubinica), 13 kök Kenevir Bitkisi, 37 adet hassas terazi,

22 adet ateşli silah ve 294 adet fişek ile, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 776 bin 575 Türk Lirası, 8 bin 936 Amerikan Doları, 865 Euro, 560 Pound, 30 Sterlin, bin 500 Dinar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Antalya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Zonguldak’ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı Zonguldak'ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
08:03 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
07:52 Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur
07:50 Süper Lig’de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi Süper Lig'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi
07:44 Panathinaikos taraftarlarından Filistin’e büyük destek Panathinaikos taraftarlarından Filistin'e büyük destek
07:29 Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
03:42 Kuzey Kore askerleri Rusya’da savaş operasyonlarına katıldı Kuzey Kore askerleri Rusya’da savaş operasyonlarına katıldı
01:35 Ayyüce Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun Ayyüce Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 19:56:07. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.