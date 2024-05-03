Antalya'da evinde ölü bulunan Pakistanlı kadının oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da evinde ölü bulunan Pakistanlı kadının oğlu tutuklandı

Antalya\'da evinde ölü bulunan Pakistanlı kadının oğlu tutuklandı

Antalya'da evinde ölü bulunan Pakistanlı kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, kadının boynunda ve kol kısmında bıçak kesileri tespit edildi. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

03.05.2024 19:47
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Antalya'da evinde ölü bulunan Pakistanlı kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu, sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3188 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenilen Pakistan asıllı Ahsan Ali Qureshi (30), eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'nin (59) mutfakta kanlar içerisinde olduğunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Oğlu gözaltına alındı

Mutfakta kanlar içerisindeki cesedi inceleyen olay yeri inceleme ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin boynunda ve kol kısmında bıçak kesilerinin olduğunu tespit etti. Ekiplerin, evin mutfağında ve balkon kapısından parmak izleri örnekleri aldığı gözlendi. Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler geniş çaplı araştırma başlatırken, sözlü ifadesi alınan kadının oğlu gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

8 Nisan'da yaşadıkları eve yeni taşındıkları öğrenilen kadının cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Ben öldürmedim"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Ashfaq Ahmad Qureshi'nin oğlu Ahsan Ali Qureshi, ifadesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sağlık kontrolüne getirildi. Qureshi, adliyeye sevk edileceği sırada gazetecilerin 'Anneni neden öldürdün?' sorusuna, "Annemi ben öldürmedim" cevabını verdi.

Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen Ahsan Ali Qureshi, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Pakistan, Antalya, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da evinde ölü bulunan Pakistanlı kadının oğlu tutuklandı - Son Dakika

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