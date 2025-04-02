Antalya\'da Falezlerden Düşen Balıkçı Bacağını Kırdı

Antalya'da balık tutmak için falezlerden inerken kayalıktan düşerek bacağını kıran kişi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falezlerde bulunan Antalya'nın ilk elektrik santralinin bulunduğu noktaya balık tutmak için inen Alparslan Barış Arıcan (38), ayağı kayarak yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü. Bacağı kırılan ve acı içinde kıvranan Arıcan, ilk olarak telefonla ulaştığı bir akrabasından yardım istedi.

İp ve sedye ile bulunduğu yerden çıkartıldı

Arıcan'ın belirttiği yere gelen yakını bacağının kırık olması ve çıkışın neredeyse imkansız olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine verilen adrese itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri Arıcan'ı kırık olan bacağa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedyeye alınan ve acı içinde kıvranan Alparslan Barış Arıcan, ip yardımıyla ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Her zaman geldiğimiz bir yer"

Arıcan'ın olay sonrası ilk olarak telefonla ulaşarak yardım istediği yakını Cüneyt Öz, sürekli balık tutmak için geldikleri bir yer olduğunu belirterek, "Her zaman gittiğimiz bir yer, balık tutmaya gelmişti. Muhtemelen hayvan pisliğine basıp kayıp düşmüş. Çünkü her zaman indiğimiz yer. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Muhtemelen kayarak düştü. Ayağı kırılmış, ilk önce beni arayarak haber verdi. Sonra itfaiye ve AFAD'ı aradık" dedi. - ANTALYA