Antalya'da Falezlerden İkna Edilen Anne - Son Dakika
Antalya'da Falezlerden İkna Edilen Anne

Antalya\'da Falezlerden İkna Edilen Anne
19.02.2026 23:07
Ağır otizmli oğlunun sevk edilmesine karşı çıkan anne, falezlerden yaklaşık 2 saat sonra ikna edildi.

Antalya'da 35 metre yüksekliğindeki falezlere çıkan kadın, yaklaşık 2 saatlik uğraş sonunda ikna edilebildi. Ağır otizmli oğlunun başka bir kente sevk edileceğini söyleyen anne, oğlunun Antalya'da kalmasını istedi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlere gelen Emine K., kayalıkların uç noktasına çıktı. Kayalıklara çıkan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emine K., polis ekipleri ve vatandaşların ikna çabalarına karşılık vermedi. Olayı haber alarak bölgeye gelen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın yaklaşık 2 saat süren çabaları sonucu ikna edilen Emine K. güvenli bölgeye alındı. Baz'a sarılarak gözyaşı döken Emine K., 2 engelli oğlunun daha bulunduğunu, ağır otizmli oğlunun daha önce darbettiği gerekçesiyle bakımevine yerleştirildiğini ve burada uyum sağlayamadığı için başka kente sevk edileceğini belirtti. Oğlunun tedavi için başka kente gönderileceğini söyleyen Emine K, "Neden benim çocuğum burada kalmıyor, neden Ordu'ya gidiyor. Neden sığdıramadılar benim çocuğumu. Beni bu hale düşüren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ben çocuğuma yakın olmak istedim, başında durmak istedim. Nasıl bırakayım ben çocuğumu" dedi.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından sağlık durumu kontrol edilen Emine K, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
