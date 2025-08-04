Antalya'da Feci Kaza: Şans Eseri Yaralanan Yok - Son Dakika
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Antalya'da Feci Kaza: Şans Eseri Yaralanan Yok

Antalya\'da Feci Kaza: Şans Eseri Yaralanan Yok
04.08.2025 10:57
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Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaç ve bariyere çarptı, 2 araç daha kaza yaptı.

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde bulunan ağaç ve bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride yıkılan ağaç, 2 aracın daha kaza yapmasına neden oldu. Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ravil Y.'nin kullandığı 07 YKB 01 plakalı Seat marka araç Gazi bulvarı üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç orta refüjde bulunan bir ağaç ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaranan olmadı

Çarpmanın şiddetiyle devrilen ağaç ve bariyerler ise karşı yönde seyir halindeki 2 aracın kaza yapmasına neden oldu. Karşı yöne devrilen ağaç ve bariyer nedeniyle Buse Y.A.'nın kullandığı 07 ARP 843 plakalı araç ve Hamza O.'nun idaresindeki 07 CBJ 131 plakalı Togg marka araçta maddi hasar meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şans eseri araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların burunları dahi kanamadı. Kaza nedeniyle Gazi Bulvarı'nda trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Feci Kaza: Şans Eseri Yaralanan Yok - Son Dakika

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