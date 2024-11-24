Antalya\'da Fırtına Sonrası Ağaçlar Devrildi, Araçlar Zarar Gördü

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Antalya'da dün etkili olan fırtınadan dolayı devrilen ağaçlardan bazıları, araçların üzerine düşerek zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarısının ardından sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'nın farklı noktalarında dün gece bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlardan bazıları da park halindeki araçlara zarar verdi. Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3039 sokak üzerinde Zülküf Günay Demirhanoğulları'na ait aracın üzerine gece saatlerinde araç devrildi. Sabah uyandığında otomobilinin üzerinde ağacı gören sürücü şoke oldu.

Demirhanoğulları, "Akşam çok kötü bir fırtına vardı. Sabah kalktım bir baktım. Aracımın üzerine ağaç devrilmiş. Polis ve itfaiye geldiler baktılar. Belediye ekiplerini bekliyorum ağacı kaldırdıklarında zararım ortaya çıkacak" dedi. - ANTALYA